E' giallo: rapimento in un locale nel cuore della movida romana, presso Ponte Milvio (Nord della capitale): un ragazzo è stato portato fuori a forza e caricato in una macchina per poi sparire da un gruppo di ragazzi, e da allora se ne sono perse le tracce.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e cercando il giovane che vive nel quartiere di San Basilio

Il suo cellulare - hanno detto i familiari - è spento.