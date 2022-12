Roma, identificato l'uomo sospettato di avere punto 40enne con una siringa vicino a via del Corso

È stato identificato l'uomo che, secondo gli inquirenti, avrebbe punto una 40enne, mamma di due bambini, con una siringa martedì scorso in via Brunetti, vicino a via del Corso a Roma. Il sospettato ha 42 anni, vive nella Capitale e ha precedenti penali per reati contro la persona. La vittima, 40 anni, ha raccontato che era in centro per alcune commissioni e, mentre legava la bici a un palo, uno sconosciuto si è avvicinato da dietro e l'ha punta alla schiena.

IL VIDEO - Subito dopo lei lo ha seguito e ha girato un video, che è stato analizzato dai carabinieri di Roma Parioli per risalire al presunto responsabile. Per identificarlo hanno incrociato le immagini girate dalla donna con quelle delle videocamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali.

PORTATO IN CASERMA - Il 42enne è stato portato in caserma e potrebbe essere denunciato. Nonostante in un primo momento si fosse pensato a un caso di needle spiking, cioè alla pratica di iniettare droghe o sedativi a degli sconosciuti in ambienti affollati come le discoteche, la vittima non avrebbe riportato conseguenze per la salute. In un'intervista ha spiegato di stare fisicamente bene ma di essere psicologicamente provata. "Mi sento destabilizzata", ha osservato.