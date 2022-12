Rugby: pro 10, definito calendario prossime 5 giornate girone ritorno

La Federazione Italiana Rugby e Rai Sport hanno definito il calendario delle prime cinque partite del girone di ritorno del Top10 che saranno trasmesse in diretta. Dopo la chiusura del girone di andata domenica 18 dicembre - che ha visto il Petrarca, campione d’Italia in carica, conquistare il titolo di Campione d’Inverno - il massimo campionato italiano rugbistico per club scenderà nuovamente in campo nel primo weekend del 2023 con la sfida tra Valorugby Emilia e Transvecta Calvisano che sarà trasmessa su Rai Sport sabato 7 gennaio alle 15.30.



Una settimana più tardi le Fiamme Oro - sabato 14 gennaio alle 15 - ospiteranno Colorno con entrambe le squadre attualmente in lotta per i play-off, mentre domenica 29 gennaio alle 16 i cremisi saranno di scena allo Stadio Battaglini nella sfida contro Rovigo.

La corsa verso il titolo riprenderà nel weekend 4-5 marzo con il derby emiliano Valorugby Emilia-HBS Colorno che sarà trasmesso su Rai Sport domenica 5 marzo alle 15.45. Il weekend seguente è in calendario - domenica 12 marzo alle 14.30 - il replay dell’ultima finale Scudetto con Rovigo che ospiterà il Petrarca.