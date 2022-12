Russia, allarme attacchi terroristici: a Kursk l'allerta diventa gialla

"Segnalare un crimine imminente"

Il Vademecum del livello giallo (diffuso sui siti istituzionali)

1. Sii vigile quando per strada, nei trasporti pubblici e nei luoghi di assembramento: se possibile, astieniti dal visitare questi luoghi.

2. Quando sei in luoghi pubblici, porta con te i documenti di identificazione.

3. Mantenere la calma e avere comprensione, durante lo svolgimento delle attività di ispezione da parte delle forze dell'ordine, nonché altre misure per garantire la sicurezza dei cittadini.

4. Segui le notizie in televisione, radio, Internet, pubblicati sui siti ufficiali degli enti statali.

5. Non accettare borse, scatole e altri oggetti da estranei per il trasporto o il deposito temporaneo.

6. In caso di comparsa di estranei, veicoli e scoperta di oggetti senza proprietario, informare le forze dell'ordine.

7. Astenersi dal muoversi in luoghi pubblici con borse, zaini, valigie ingombranti.

8. Riferire immediatamente al Servizio di sicurezza federale della Russia per la regione di Kursk o al Ministero degli affari interni russo per la regione di Kursk qualsiasi informazione si possa avere su un crimine imminente o commesso.

9. Discutere in famiglia su cosa fare in caso di emergenza:

- individuare un luogo dove poter incontrare i propri familiari in caso di emergenza;

- assicurarsi che tutti i membri della famiglia abbiano i numeri di telefono di altri membri della famiglia, parenti e servizi di emergenza.

Sul sito governativo, la spiegazione dei differenti gradi di allerta: "Blu" (anche definito "aumentato") è il livello di minaccia più bassa: "sulla reale possibilità di un atto terroristico", il "giallo": "se ci informazioni confermate, sulla reale possibilità della commissione di un atto terroristico". E poi il grado di allerta massima, contrassegnato con il colore "rosso": "se sono presenti informazioni su un atto terroristico commesso, o sulla commissione di azioni che creano una minaccia immediata di un atto terroristico".