Incendio nel centro commerciale Mega Khimki a Mosca, una vittima

Una persona è morta nell'incendio scoppiato questa mattina nel grande centro commerciale MegaKhimki, alla periferia nord-occidentale di Mosca: lo ha reso noto il dipartimento del ministero delle Emergenze, come riporta la Tass.

"Purtroppo una persona è rimasta uccisa. Sono in corso i lavori per spegnere l'incendio", ha detto il capo del dipartimento del ministero delle Emergenze, Sergey Poletykin, come riporta la Tass.



L'incendio ha interessato una superficie di 7mila metri quadrati.

La Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza nella regione di Mosca ha fatto sapere che "il tetto dell'edificio, una superficie di 250 metri quadrati, è in fiamme".

La Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza ha aggiunto che l'evacuazione non è stata effettuata.

I servizi di emergenza russi sospettano che si tratti di un "incendio doloso". Lo riportano agenzie di stampa russe.

L'incendio potrebbe essere stato causato da un atto "criminale": lo sospettano i servizi di emergenza russi.

Un membro del servizio di emergenza ha detto invece alla Tass che all'origine dell'incendio ci sarebbe un cortocircuito. "L'incendio nel negozio Obi è stato innescato da un cortocircuito. Un'esplosione ha causato la propagazione delle fiamme", ha dettola fonte. La causa esatta dell'incendio sarà stabilita da un'inchiesta, sottolinea l'agenzia di stampa russa.