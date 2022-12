Il video russo “patriottico” contro chi fugge all'estero per non andare a guerra

Nei social è stato lanciato un video “patriottico” contro l’espatrio degli uomini soggetti alla mobilitazione per la guerra in Ucraina.

Nel video si vedono due ragazzi invidiosi che discutono di un nuovo inquilino, da poco trasferito in un prestigioso palazzo residenziale, con vestiti griffati e auto di lusso. Un vero “pezzo da novanta, un banchiere” secondo i due. Una donna, vedendo i bagagli che carica sull’auto gli domanda se sia in partenza. L’uomo le risponde, dicendo che parte “per la Georgia, per sempre”. La Georgia, uno dei pochi paesi che non chiede il visto d’ingresso ai russi, è la meta preferita per chi vuole sfuggire alla mobilitazione in Russia. Commento della donna: “Sta scappando via pure questo!”. L’altra aggiunge: “Pure tra i miei compagni di lavoro alcuni ragazzi se ne sono andati”.

A quel punto una signora anziana scivola sul ghiaccio e non riesce ad alzarsi, l’uomo la guarda con l’indifferenza e sale a bordo dell’auto. I due ragazzi invece si lanciano in aiuto alla vecchia. Una delle due donne trae la conclusione: “I ragazzi se ne sono andati, ma i veri uomini sono rimasti”.