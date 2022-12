L'organizzazione internazionale del Lavoro: Italia peggiore nel G20 per salari reali, -12% da 2008

I salari in Italia sono più bassi del 12% rispetto al 2008 in termini reali: è quanto emerge dal Global Wage Report 2022-23 presentato oggi dall'Ilo, Organizzazione internazionale del Lavoro. Non solo, "l'Australia e la Repubblica della Corea mostrano una crescita dei salari reali in forte aumento nel periodo 2008-22, mentre Italia, Giappone e Regno Unito sono gli unici paesi nel campione di economie avanzate del G20 dove i salari nel 2022 sono al di sotto del loro valore reale nel 2008. I salari reali nel 2022 - si legge - valevano il 12%, il 2% e il 4% meno che nel 2008 in Italia, Giappone e Regno Unito, rispettivamente".

Cina, salari in crescita

"Tra le economie emergenti del G20 - scrive l'Ilo - la Cina continua a dominare la classifica della crescita dei salari reali, con stime che mostrano che i salari mensili lì nel 2022 erano circa 2,6 volte il loro valore reale in 2008. Ad eccezione del Messico, nel 2022 tutti gli emergenti del G20 mostrano salari mensili medi che sono superiori in termini reali rispetto al 2008". Nonostante una crescita salariale più rapida tra le economie emergenti del G20, prosegue l'Organizzazione, "esiste ancora un divario significativo tra il loro livello medio di salari reali e quello delle economie avanzate del G20. Trasformando i salari medi dei paesi del G20 in dollari USA ai tassi di cambio basati sulla parità di potere d'acquisto si ha un salario medio semplice di circa 4.000 dollari al mese nelle economie avanzate e circa 1.800 al mese nelle economie emergenti".

Divario tra produttività reale e crescita salariale

Il Global Wage Report sottolinea come la crescita dei salari sia "rimasta indietro alla crescita della produttività del lavoro in diverse grandi economie sviluppate". "Questo continua a essere vero, complessivamente, si legge, in 52 paesi ad alto reddito, dove il divario tra la produttività reale e la reale crescita salariale tra il 1999 e il 2022 ha raggiunto 12,6 punti percentuali". Il divario si è lievemente ridotto con la riduzione della produttività del lavoro durante la crisi finanziaria globale del 2008-2009 e durante la pandemia (2020) "ma il forte calo nella crescita dei salari reali nei primi due trimestri del 2022 combinato con una crescita della produttività positiva ha, ancora una volta, aumentato il divario". Il divario tra crescita della produttività e dei salari nel 2022 "è al massimo dall'inizio del ventunesimo secolo".

Erosione salari pesa soprattutto sui redditi bassi

L’erosione salariale, sottolinea il rapporto, “sta avendo un maggiore impatto sulle famiglie a basso reddito che spendono una parte maggiore del loro reddito disponibile in beni e servizi essenziali, i cui prezzi stanno aumentando più velocemente di quelli non essenziali. Il calo dei salari reali "si è aggiunto a significative perdite salariali subite dai lavoratori e le loro famiglie durante la crisi del Covid. Usando dati trimestrali, il rapporto rileva che il fattore chiave dietro il calo della massa salariale totale, in particolare nel corso del 2020 e del primo trimestre 2021, è stato la perdita di occupazione. Percettori di basso salario, lavoratori nell'economia informale e le donne salariate sono stati i gruppi che hanno sofferto di più".

"Il doppio fardello" delle famiglie

Il direttore generale dell'ILO, Gilbert F. Houngbo, presentando il Report sottolinea che "famiglie che sono state costrette ad indebitarsi per sbarcare il lunario durante la crisi Covid ora affrontano il doppio fardello di rimborsare i propri debiti a tassi di interesse più elevati pur guadagnando redditi inferiori". "In assenza di politiche compensative, si legge, il deterioramento dei redditi reali dei lavoratori dovrebbe continuare e portare a un calo aggregato della domanda. Ciò aumenterebbe la probabilità di una recessione più profonda, un rischio che sta già peggiorando a causa delle politiche monetarie restrittive adottate dalle banche centrali nei loro sforzi per abbattere l'inflazione". Ciò a sua volta metterebbe in pericolo l'economia e la ripresa occupazionale, aumentando le disuguaglianze e "alimentando disordini sociali". Secondo l'ILO infine "nessuna comunità o paese può risolvere da solo le numerose crisi di natura globale. Più che mai, c'è bisogno di una risposta globale".