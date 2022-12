Salvini: "Revoca patente a vita per casi gravi". Aggiornamento del Codice stradale entro fine anno

"Nei casi più gravi penso che la revoca della patente a vita debba essere considerata". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervento alla presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale. Un appuntamento nel corso del quale Salvini ha annunciato entro la fine dell'anno un tavolo interministeriale sull'aggiornamento del codice.

"Se ci si mette consapevolmente alla guida drogato o ubriaco, provocando incidenti con morti e feriti - ha detto Salvini - la sospensione della patente per uno o due anni non è sufficiente. Ci sono diverse associazioni che riuniscono le vittime dei pirati della strada che chiedono la revoca vita". "Io penso che se non la revoca a vita, almeno la sospensione per 10 anni del diritto di guidare sia sacrosanta". "Già la settimana prossima con alcuni colleghi ministri - ha proseguito - riunirò un tavolo per aggiornare il codice della strada che è vecchio di trent'anni. Va aggiornata l'abilità delle nuove tecnologie, all'abuso del telefonino che distrae ed è un enorme problema, alla necessità di identificare anche i monopattini elettrici, perché è vero che sono un dei problemi per chi è alla guida delle quattro ruote".

Per chi guida i monopattini poi ha detto Salvini il casco "è assolutamente fondamentale" se si guida a velocità sostenute, mentre nelle auto si può pensare "anche a un etilometro monouso obbligatorio a bordo così come a bordo sono previsti obbligatoriamente altri strumenti di sicurezza. Anche farsi l'autotest prima di mettersi alla guida per fermarsi fino a che si è in tempo penso che sia un provvedimento".

"È giusto sanzionare gli automobilisti irresponsabili, e le cronache di questo fine settimana lo dimostrano. È chiaro che non sali in auto in sette. Su questo puoi fare tutta l'educazione stradale che vuoi, puoi mettere tutta la prevenzione che vuoi, ma questo mi sembra oggettivo".

Il 30-40% dell'autotrasporto è fuori norma

''Quando ho visto i dati delle revisioni dei mezzi pesanti ho fatto un salto sulla seggiola. Sono al ministero da 51 giorni e sono invecchiato come se fossi lì da due o tre anni, perchè ci sono alcune province dove un mezzo pesante su due revisionato viene trovato fuori norma. Questo per colpa della Pubblica amministrazione che non è in grado di fare le revisioni nei tempi certi. Il parco circolante dell'autotrasporto ultra ventennale è al 30-40% fuori norma. Questo vuol dire che sulla strada c'è qualcosa di cui preoccuparsi'', ha aggiunto il ministro.