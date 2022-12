Sanremo 2023, Francesca Fagnani sarà co-conduttrice in una delle serate della kermesse

Sanremo 2023 non è ancora iniziato ma fa già parlare e un'altra novità arriva in diretta dal salotto di Viva Rai2! di Fiorello: Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, affiancherà Amadeus in una delle serate della kermesse canora più famosa d'Italia.

“Per me una felicità enorme”, così la giornalista in videochiamata e in collegamento da casa. In un botta e risposta ironico e serrato con Amadeus e Fiorello, amici e colleghi da sempre, Francesca Fagnani non nasconde la felicità e scherza con il duo sul compagno Enrico Mentana che non si fa vedere perché “ancora in pigiama”. L'artista siciliano gioca sulla mise di Mentana “a righe” chiaramente prendendo in giro la passione interista del fondatore di Open.

La serata in cui la Fagnani calcherà il palco dell'Ariston non è stata ancora definita: "Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me. Con Amadeus parleremo a breve, ho raccolto con gioia enorme questo onore grandissimo".

La prima e ultima serata Amadeus avrà invece certamente accanto a sé Chiara Ferragni. La notizia era stata data lo scorso giugno.