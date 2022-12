Sanremo, Amadeus: "Madame è in gara, si è innocenti finché non si è dichiarati colpevoli"

"In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad oggi Madame è in gara a Sanremo, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Così il direttore artistico del festival di Sanremo interpellato sulla partecipazione alla kermesse della cantautrice. Madame avrebbe ottenuto un green-pass illegale secondo le ipotesi della procura di Vicenza.

L'ipotesi di reato per Madame è falso ideologico, ma resta da accertare se sia stata effettivamente vaccinata contro il Covid-19. All'epoca dei fatti bastava avere un tampone con esito negativo per potersi esibire nei concerti.