Amadeus presenta il nuovo Sanremo: Fiorello ci sarà con incursioni, Lady Gaga e Britney Spears no

"Fiorello ci sarà con le sue incursioni da Viva Radio2! E io farò di tutto per essere con lui, come cercherò di essere presente su tutto, su tutte le radio. In quella settimana so che devo essere presente dappertutto". Lo dice Amadeus, durante la presentazione di Sanremo Giovani, stasera in prima serata su Rai1.



"Lady Gaga e Britney Spears non ci saranno. Non ci sarà neanche nessuna co-conduttrice internazionale", dice Amadeus. "Ci saranno alcuni ospiti stranieri, ma come ho sempre detto i miei super ospiti sono i cantanti in gara - ha aggiunto il direttore artistico e conduttore del festival -. Gli ospiti italiani saranno alcuni over 70 che appartengono alla storia della musica e che Sanremo deve omaggiare. Li voglio abbracciare e non ricordare: sono un patrimonio presente e li voglio portare sul palco".



"Solo due donne su 12 artisti in gara a Sanremo Giovani? Non ho mai scelto il cast in base alle quote rosa, lo trovo offensivo. Va in gara il meglio che ho potuto ascoltare tra i Giovani. E non ho mai pensato di mettere due donne in più, solo per farci dire che siamo bravi". Lo dice Amadeus rispondendo alla domanda "che mi fate dal primo anno" sulla presenza delle artiste al festival.



Il direttore artistico e conduttore di Sanremo parla anche della scelta tra i Big di Anna Oxa, che in passato aveva avuto dei problemi con la Rai (una causa dopo un incidente a Ballando con le Stelle). "Nel mio ruolo di direttore artistico ho la facoltà di invitare gli artisti in gara. E da questo punto divista l'azienda non ha posto nessun problema o dubbio".



"Ascoltando le canzoni era impossibile sceglierne solo tre, questa sera avremmo fatto un grande errore. Quando ho parlato con gli autori sono stati tutti favorevoli a cambiare il regolamento, hanno capito che c'è un materiale notevole", ha detto Amadeus, a proposito della decisione di aumentare da tre a sei il numero dei giovani ammessi tra i big alla prossima edizione del Festival.



"Il filo rosso che li unisce è quello dell'attualità, tutti e dodici sono brani attuali e forti, si possono chiudere gli occhi e scegliere a caso e si pesca un brano forte - ha aggiunto il direttore artistico e conduttore di Sanremo - Stasera sarà una festa, non a caso vengono tutti i big già annunciati, cosa che prima non accadeva. Molti di loro sono stati al posto dei giovani"