Sanremo, Ferragni: "Straordinario affiancare Amadeus e Morandi, soprattutto scoprire vostra umanità"

Lavori in corso in vista del festival di Sanremo. Chiara Ferragni, presenza femminile per la prima e l'ultima serata della manifestazione canora, ha postato una foto che la ritrae abbracciata ad Amadeus e Gianni Morandi, anche lui chiamato ad affiancare il direttore artistico.

"Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Gianni Morandi e Amadeus. E' straordinario affiancare due grandi professionisti, ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando", scrive l'imprenditrice sui suoi profili social.