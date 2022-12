Onu: saranno necessari 51,5 miliardi di dollari per affrontare le emergenze del 2023

I numeri sono da record ma parlano più delle parole. L'Onu ha calcolato che bisogna raccogliere 51,5 miliardi di dollari, per sostenere gli aiuti nel 2023. "Il prossimo anno – ha detto il capo degli aiuti delle Nazioni Unite Martin Griffiths - ci sarà il più grande programma umanitario" che il mondo abbia mai visto. I perché sono i conflitti, le emergenze climatiche e la pandemia che ancora circola nel mondo. La stima, è anche un appello ai donatori internazionali, è contenuta nella Global Humanitarian Overview delle Nazioni Unite per il prossimo anno. Numeri da record che superano del 25% la stima calcolata all’inizio del 2022. Il documento è una "valutazione completa e basata su prove dei bisogni umanitari globali" per i prossimi 12 mesi e comprende anche i piani di risposta umanitari specifici per 27 Paesi che presentano condizioni ritenute più critiche, come Afghanistan, Ucraina e Yemen.

Numeri da record che pesano perché nel 2023 le persone che avranno bisogno di sostegno umanitario saranno 339 milioni, circa 65 milioni in più rispetto all'anno in corso, distribuite in almeno 69 Paesi. In sintesi ci sono 222 milioni di persone in 53 Paesi che non avranno da mangiare, con 45 milioni di persone in 37 Paesi che rischiano di morire di fame.