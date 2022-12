Sbarchi a Livorno, ong con 142 migranti. Saranno ripartiti tra Liguria, Marche, Abruzzo e Molise

Uno dei migranti, un ragazzo di 25 anni, è stato subito ricoverato in quanto ha la febbre ed è resistente alle terapie. Sulla "Life Support" ci sarebbero inoltre 30 casi di scabbia . Per il resto, come segnalano dal Comune di Livorno, la situazione dei migranti sembrerebbe buona, sia dal punto divista sanitario che psicologico.

Quello scelto dal ministero dell’Interno per far sbarcare i migranti non è il porto più vicino al luogo del naufragio, ci sono voluti infatti 3 giorni di viaggio alla nave Life Support di Emergency , per toccare terra al Porto di Livorno .

Il prefetto di Livorno, Paolo D'Attilio, in merito allo sbarco dei migranti: "Per Livorno e provincia ho aperto un Cas straordinario per minori perché i numeri di oggi sono 26, altri 12 in arrivo domani, quindi tra rete Sai e quella territoriale non c'è spazio a sufficienza. Sulla ripartizione dei migranti adulti, è stata fatta a livello centrale: 40 in Liguria, 40 nelle Marche e 36 in Abruzzo e 36 in Molise ".

I minori non accompagnati sbarcati sono 22 , di cui 18 verranno destinati a una struttura di accoglienza per minori che il prefetto ha individuato a Piombino (Livorno), mentre quattro rimarranno in città come ha spiegato l'assessore al Sociale del Comune, Andrea Raspanti.

Alcuni striscioni di benvenuto per i migranti sono stati esposti o appesi in diversi punti nell'area portuale. Sono tutti riconducibili all'area politica della sinistra radicale. Intorno alle 5 alcuni militanti di Potere al popolo davanti al monumento dei 4 Mori, simbolo della città, situato davanti al porto vecchio, hanno esposto lo striscione con la scritta "Livorno solidale e antirazzista". Un altro striscione invece campeggia a due passi dal molo 75, la banchina assegnata per l'attracco della nave con la scritta "Dal 1591 qui nessuno è straniero". Il riferimento è alle leggi livornine del granduca di Toscana, Ferdinando I, fatte per richiamare a Livorno popolazione attiva in grado di favorire lo sviluppo economico della città e dell'economia marittima del Granducato.

Le testimonianze

Molti naufraghi, riporta Emergency in una nota, "raccontano di essere stati reclusi arbitrariamente in Libia dove hanno subìto violenze di vario genere".

"In Libia, sono stato arrestato tre volte - dice un pachistano soccorso dalla Life Support -. Mi hanno liberato in cambio di soldi, me li facevo mandare dai miei parenti che vivono in un villaggio molto povero del Kashmir. Si sono dovuti indebitare per potermi aiutare". "È la prima volta che dormo in due anni - racconta un somalo appena maggiorenne - In Libia lavoravo come muratore per poter sperare di imbarcarmi. La notte stavo sempre con un occhio aperto perché venivano a picchiarmi, quando ne avevano voglia, a volte senza motivo".

La nave Life Support era partita da Genova il 13 dicembre scorso, diretta nelle acque del Mediterraneo Centrale per la sua prima missione. Il primo soccorso, 70 persone, è stato effettuato la notte del 18 dicembre, in acque internazionali della zona Sar libica, mentre il secondo soccorso, di 72 persone, è avvenuto a distanza di 24 ore e di notte nelle acque internazionali della zona Sar maltese. Quest'ultimo soccorso ha avuto luogo dopo che la Life Support aveva ricevuto indicazione del porto di sbarco. Lungo la rotta verso Livorno, la Life Support è stata informata da Alarm Phone di una seconda imbarcazione in difficoltà ed è intervenuta. "Siamo stati più di 30 ore in acqua prima dell'arrivo della nave che ci ha salvato, un'altra ora e saremmo morti - racconta un altro migrante proveniente dal Pakistan e tra i superstiti -. Mentre navigavamo, uno dei ragazzi con noi a bordo è caduto in acqua, senza sapere nuotare. Gli abbiamo lanciato una tanica vuota a cui si è aggrappato. Con la barca così carica abbiamo corso il rischio di ribaltarci, ma non lo abbiamo abbandonato". Roberto Maccaroni, coordinatore sanitario della Life Support spiega che "72 persone hanno navigato in una barca di 7 metri di lunghezza. Molti di loro hanno viaggiato nella stiva rannicchiati e schiacciati tra loro al punto che ancora adesso fanno fatica a stare diritti in piedi. Presentano contratture muscolari molto dolorose e hanno difficoltà a muoversi".