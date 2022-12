Scambio di prigionieri tra Usa e Russia: liberata la cestista americana Brittney Griner

Lo stesso presidente americano Joe Biden ha annunciato via Twitter di aver parlato con la campionessa americana di basket al telefono: "Ho parlato con Brittney Griner. E' al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa, ha scritto nel suo post.

L’accordo di scambio di prigionieri negoziato con Mosca nelle ultime settimane, secondo le fonti della “Cbs”, ha ricevuto l’approvazione definitiva dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden proprio nell’ultima settimana. Lo scambio è avvenuto oggi all'aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, Paese del Golfo che in altre occasioni ha svolto da piattaforma per lo scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina.

La liberazione è avvenuta in seguito a un accordo tra Stati Uniti e Russia per uno scambio di detenuti, tra cui, appunto, la star del basket americano Griner e il trafficante internazionale di armi russo, Viktor Bout.

Le autorità Usa avevano espresso la determinazione a riportare a casa sia Griner sia Paul Whelan, un dirigente del Michigan incarcerato in Russia dal dicembre 2018 con accuse di spionaggio che sia la sua famiglia che il governo degli Stati Uniti hanno dichiarato essere infondate. Biden afferma che gli Stati Uniti "non si sono dimenticati di Paul Whelan", continueranno a 'non mollare mai' cercando di ottenere il suo rilascio dalla Russia.



Rilasciando Bout, gli Stati Uniti hanno liberato un ex tenente colonnello dell'esercito sovietico che il Dipartimento di Giustizia ha descritto come uno dei più prolifici trafficanti d'armi del mondo. Le sue imprese hanno ispirato un film di Hollywood, 'The Notorious Mr. Bout'. L'uomo stava scontando una condanna a 25 anni con l'accusa di aver cospirato per vendere decine di milioni di dollari in armi che, secondo i funzionari statunitensi, sarebbero state usate contro gli americani.

La Griner, 32 anni, era stata trasferita a novembre in una colonia penale in Russia per scontare una pena detentiva di nove anni per "traffico di droga". La donna era stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca con un vaper e un liquido contenente cannabis.

Al suo rientro negli Stati Uniti dopo la sua detenzione in Russia, la campionessa sarà sottoposta a un "processo in tre fasi".