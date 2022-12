Scandalo a Westminster, deputati accusati di turismo sessuale nelle missioni all’estero

Un nuovo scandalo rischia di turbare il Regno Unito colpendo dritto al cuore delle istituzioni. Secondo il giornale online Politico Europe, diversi deputati di maggioranza e opposizione, nel corso delle trasferte all'estero, si sarebbero dedicati a forme di turismo sessuale, frequentando prostitute e consumando alcolici in abbondanza, partecipando a festini o lasciandosi andare a comportamenti inappropriati.

I dettagli di questa inchiesta, tranne i nomi dei protagonisti dello scandalo, sono stati raccolti grazie alle testimonianze anonime di colleghi, funzionari diplomatici ed ex parlamentari che hanno riferito che, mentre alcuni colleghi perseguivano un genuino e valido interesse a coltivare relazioni con altri Paesi, alcuni consideravano i viaggi come “un festino” a fini essenzialmente ricreativi.

Così, ad esempio, un ex deputato conservatore, ora membro della Camera dei Lord, appena arrivato in un Paese del sud-estasiatico, avrebbe chiesto le indicazioni per il bordello più vicino, secondo la testimonianza di un collega.

Un altro deputato Tory ed ex viceministro era solito trattenersi all'estero dopo che la sua delegazione era già tornata in patria per il suo "interesse per le donne locali", mentre un esponente dei laburisti mostrava nelle visite una particolare "predilezione" per le ragazze russe, stando alle parole di un diplomatico straniero.

Il giornale scrive anche di festini organizzati nel corso dei viaggi internazionali in cui ai rappresentanti di Westminster di diversi partiti venivano “abbinati” giovani uomini o donne.

Unico dato in comune tra tutte le storie è quello dei soggetti coinvolti: tutti deputati appartenenti a gruppi parlamentari interpartitici, i cosiddetti Appg, che non hanno uno status ufficiale all'interno del Parlamento. I membri non ricevono alcuno stipendio per la partecipazione agli APPG e i viaggi intrapresi nell'ambito delle attività politiche devono essere dichiarati, ma non sono soggetti ad alcun processo di segnalazione formale.

Già un rapporto della Camera dei Comuni di inizio anno aveva fortemente criticato l'eccessiva autonomia di queste associazioni bipartisan, che solitamente si concentrano su una determinata aerea o un Paese all'estero, affermando che proprio da lì poteva arrivare "il prossimo grande scandalo parlamentare", pur senza fare riferimento ai “viaggi di lavoro”.

Era anche stata raccomandato una riduzione del numero di APPG e l'introduzione di un "controllore" per supervisionarli. Il governo aveva espresso il suo ampio sostegno a queste proposte ma poi, con le dimissioni di Boris Johnson, la questione era stata accantonata.