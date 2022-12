Scende il prezzo del gas, scendono anche le borse

Avvio pesante per le borse europee sulla scia delle piazze asiatiche, con Tokyo che perso il 2,46% dopo le decisioni di politica monetaria della banca centrale giapponese. Milano cede l'1,3%, cali intorno al punto percentuale anche per Parigi, Francoforte, Londra -0,65%. Scende ancora il prezzo del gas dopo l'accordo sul tetto raggiunto in Europa: ad Amsterdam la quotazione è di 103 euro mwh. Stabile il petrolio, 80 dollari a barile il Brent. In calo a Piazza Affari tutti i settori, soprattutto industriali ed energetici. Spread in rialzo, 218 punti base, rendimento al 4,45%.