Scenografia da tempi di guerra per l'Eurovision Song Contest: le selezioni in metropolitana a Kiev

Scenografia da tempi di guerra per l'Eurovision Song Contest organizzato in una sorta di bunker che è la stazione della metropolitana di Kiev trasformata in uno studio televisivo per l'evento che è stato trasmesso in diretta. Le fermate della metro in Ucraina sono tra i luoghi più sicuri e vengono usati come rifugi antiaerei da quando la Russia ha invaso il paese il 24 febbraio scorso.

L'Ucraina ha scelto il Duo pop Tvorchi e la loro canzone “Heart of steel” è stata la prima ad essere confermata per la prossima edizione della competizione canora che si terrà nel 2023 a Liverpool.