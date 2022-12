Schillaci: “Più risorse per la Sanità. Inaccettabili disparità di cure”

La campagna vaccinale è "una campagna di responsabilità per ribadire l'impegno di questo governo sul fronte del Covid e sul fronte dell'influenza" e serve "a far sì che ci sia un maggior numero di adesioni tra anziani e fragili. Ad oggi meno del 30% delle persone di riferimento ha fatto il secondo booster per il Covid e anche per l'influenza, ricordo che anche l'influenza in era pre-Covid causava molti decessi tra gli anziani e quest'anno potrebbe essere particolarmente virulenta". Ad affermarlo è il ministro della Salute Orazio Schillaci.

I mali della sanità esistono da anni, ha affermato il ministro, "È inaccettabile che ci siano disparità di cura legate a dove uno risiede e alla possibilità economica che un cittadino ha. Su questo io metterò il mio impegno. Dal 2013 al 2019 la sanità è stata sempre definanziata, il Covid non ha fatto altro che aumentare le diseguaglianze e ha mostrato di più la fragilità di un servizio sanitario nazionale, che una volta era un fiore all'occhiello".

"In Manovra abbiamo messo più soldi perchè abbiamo stanziato accanto ai 2 miliardi precedenti altri 2,4 miliardi- ha precisato Schillaci- credo che questo sia un segnale importante, e anche i prossimi anni cercheremo di mettere più soldi e riportare la sanità pubblica al centro del dibattito politico".

Riguardo alle multe a chi non si è vaccinato contro il Covid-19 il ministro ha affermato che la questione "riguarda essenzialmente il Mef", il ministero dell'Economia e delle Finanze, "e mi sembra che a tal proposito ci sia un'iniziativa parlamentare, un emendamento. Io voglio semplicemente ricordare che in Europa solamente due Stati avevano introdotto le multe, che sono l'Austria e la Grecia", ma "in realtà nessuno di queste due Stati che aveva introdotto le multe per chi non si vaccinava poi è andato effettivamente all'incasso. Quindi adesso aspettiamo, vediamo quello che accade, ma allo Stato richiedere le multe potrebbe costare più di quello che poi ne potrebbe derivare" ha affermato commentando il pronunciamento della Consulta che ha respinto i ricorsi dei no vax, giudicando legittima la scelta fatta a suo tempo sull'obbligo vaccinale anti-Covid.

A proposito della carenza di medici il ministro ha affermato “Questo deriva dal fatto che il numero di accessi negli ultimi 10 anni è stato assolutamente insufficiente per le necessità di medici oggi. Quindi, anche in questo caso, paghiamo gli errori del passato. Ma il problema non è il numero chiuso a Medicina, è il numero programmato. Fino all'era pre Covid, venivano ammessi per anno tra gli 8 e i 10mila candidati - ha ricordato Schillaci- Io ho fatto anche il preside della facoltà di Medicina e ogni anno chiedevamo che il numero di studenti che potessero frequentare le facoltà fosse portato a 12 mila. Quindi c'è stato un gap, per anni, di almeno 4 mila ingressi. E questo oggi lo scontiamo. Da due-tre anni questo numero è stato allargato. Per formare un medico, però, ci vogliono sei anni, poi serve la specializzazione. Quindi oggi serve altro, ad esempio più operatori sanitari nelle corsie. Bandire il numero chiuso a Medicina è una decisione che compete al ministero dell'Università, e comunque non risponde al problema che abbiamo oggi".

"Vanno trovate soluzioni per oggi- ha aggiunto ancora Schillaci- Poi credo che sia importante allargare il numero di studenti che possono frequentare Medicina, ma deve essere un numero programmato, che vada ad affrontare le esigenze del sistema. È un problema anche di disaffezione verso il servizio sanitario nazionale: molti lo abbandonano, molti vanno via. Quindi credo che ci sia da una parte il fatto di cercare una gratificazione economica, doverosa per tutti gli operatori, anche perchè in tutti gli altri Stati europei sono pagati meglio. E poi c'è un problema globale di riorganizzazione", ha concluso Schillaci.