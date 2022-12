Coppa del Mondo: Shiffrin fa il vuoto nella prima manche del gigante. Segui la diretta della seconda

Smaltito il Natale, si torna in pista per la Coppa del Mondo si sci alpino. Piatto ricco con donne e uomini in gara. Sul fronte femminile, dopo la prima manche del primo slalom gigante di Semmering, recupero di Soelden, è nettamente al comando la statunitense Mikaela Shiffrin in 1.05.49 .

Dietro di lei la slovacca Petra Vlhova in 1.06.21 e la francese Tessa Worley in 1.06.22. Per l'Italia - su una pista che nelle ultime stagioni non ha mai dato soddisfazioni alle azzurre - ci sono Marta Bassino, 5/a in 1.06.36, e Federica Brignone, 7/a in 1.06.47. Bassino difende il pettorale rosso di leader in questa disciplina.

Seconda manche in corso.

"A parte Shiffrin vedo che siamo tutte attaccate, quindi possiamo giocarcela nella seconda manche", evidenzia Marta Bassino al termine della prima frazione. "Sono più o meno soddisfatta della mia prova: era difficile fidarsi perché sentivo tanto la neve muoversi sotto i piedi, quindi - conclude - bisogna riuscire a tenere gli appoggi e spingere forte lo stesso".

"La parte alta di Semmering è sempre stata un mio cruccio. Forse nelle seconde manche capivo un po' meglio: devo andar più dritta, girar meno e spingere di più", sottolinea dal canto suo Federica Brignone. "Regalo troppi metri e sono lenta sul piano, dove non c'è velocità, a creare ancora più velocità rispetto al piano sotto in cui mi son trovata a mio agio. Spero - chiosa - di mettere insieme i pezzi nella seconda, siamo tutte vicine è c'è possibilità di far bene''.

Versante maschile: gli uomini sono impegnati nella seconda (ed ultima) prova della discesa di Bormio. Il tracciato valtellinese va a genio a Dominik Paris, vincitore in 7 occasioni.