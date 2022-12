Sci, doppietta azzurra nella discesa libera femminile: Curtoni prima e Goggia seconda

Sci, Coppa del Mondo a St. Moritz: doppietta azzurra nella discesa libera femminile con Elena Curtoni prima e Sofia Goggia seconda. Curtoni ha tagliato il traguardo con un tempo di 1.09.40, Goggia l'ha seguita con 29 centesimi in più.

Tra le azzurre buona prestazione anche per Federica Brignone, settima a 1'27" dalla Curtoni, e Laura Pirovano, decima a 1'36".

Brava e sfortunata Sofia Goggia. Prima una sosta di cinque minuti al cancelletto, perché la gara era stata interrotta per la caduta di un lisciatore. Quindi l’impatto a tutta velocità con un palo che l’ha lasciata dolorante alla mano sinistra.

Dopo la risonanza magnetica alla clinica di St. Moritz, l'annuncio ufficiale: Sofia ha riportato la frattura scomposta del secondo e terzo metacarpo.

"Dopo l'impatto con il palo, ho sentito immediatamente che mi era successo qualcosa alla mano. All'arrivo quasi non la muovevo. Peccato perché é stata una bella gara", le sue parole prima di lasciare St. Moritz per Milano dove sarà operata nel pomeriggio.

Quindi la campionessa olimpica, oro di discesa libera nel 2018 e argento quest'anno, ha promesso: "Farò di tutto per essere pronta per la discesa di sabato"