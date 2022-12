Sci, gigante bis di Coppa del mondo: Marta Bassino terza, Federica Brignone quarta per tre centesimi

Sci, gigante femminile bis di Coppa del mondo a Semmering, in Austria: Marta Bassino terza con 2'03"98, Federica Brignone quarta con 2'04"01. Sul primo gradino del podio la statunitense Mikaela Shiffrin con 2'03"51, precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami (2'03"61), che aveva chiuso bene la prima manche con 59"23.

BASSINO SUPER - La 27enne piemontese conquista un bronzo che per lei rappresenta il quarto podio stagionale e il sesto consecutivo in un gigante. Bassino, sciatrice di Borgo San Dalmazzo (Cuneo), termina a 47 centesimi da Shiffrin grazie a un recupero nella seconda manche.

NELLA TOP 10 - Per Bassino, portacolori dell'Esercito, è il venticinquesimo podio in carriera grazie a cui aggancia Max Blardone ed entra nell'"empireo" dei dieci atleti italiani con più podi nel massimo circuito.

FUORI PER UN SOFFIO - La valdostana Federica Brignone è quarta e si gioca il podio per appena 3 centesimi.

IL BIS DI SHIFFRIN - Per Shiffrin è la seconda vittoria consecutiva nel gigante femminile dopo quella di ieri e il 79esimo trionfo in carriera, solo tre in meno di Lindsey Vonn. Staccata di 10 centesimi Lara Gut-Behrami, del Canton Ticino, che si fa superare nella seconda manche.

«FINISCO IN BELLEZZA» - Marta Bassino ora è settima in classifica generale con 335 punti e non riesce a contenere la gioia: "È stata una lotta anche oggi e sono contenta di questi due giganti per chiudere l'anno in bellezza. Oggi è stata tosta interpretare le due manche perché la prima era molto dritta, molto particolare, mentre la seconda era segnata e buia. Sono felice comunque di come sono riuscita a gestire il tutto e di come sta andando". Quindi da Bassino una promessa per il futuro: "Cercherò di continuare a sciare così, giocandomela in tutte le gare, sapendo che posso farlo e quindi guardo avanti. Andrò qualche giorno a casa per poi ripartire con un gennaio molto intenso".

«MI SONO FATTA FREGARE» - Fuori dalla top ten in classifica generale è invece Federica Brignone, undicesima con 249 punti. Inevitabile la sua delusione: "Oggi sono andata veramente vicina al podio. Mi brucia un po', perché nella seconda manche sapevo che la lunga avrei dovuto tirarla bene e invece mi sono fatta fregare, giocandomi il podio. Ovvio, non avrei vinto la gara, ma mi è dispiaciuto comunque". Eppure, Brignone non può dire di non avere cercato di dare il massimo: "Ho fatto quattro manche molto solide, forse un po' a pezzi, ma sono sempre più sicura e sto cominciando ad andare. Puntiamo a gennaio con tante gare e i due appuntamenti italiani a cui tengo moltissimo. Avremo quasi tre gare a settimana e spero di continuare così in crescendo per sciare sempre più forte".