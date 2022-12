Sci, SuperG maschile: Paris fuori, Azzurri solo 16esimi con Innerhofer, primo lo svizzero Odermatt

Sci, SuperG di Bormio, Christof Innerhofer 16° a 2.80 è il migliore degli italiani, Dominik Paris esce dal tracciato a metà gara, vince lo svizzero Marco Odermatt che con 1'29"27 consolida il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo.

DOMINIO SVIZZERO - Secondo a 64 centesimi l'austriaco Vincent Kriechmayr, vincitore in discesa ieri, terzo ancora uno svizzero, Loïc Meillard, a 1.22.

DELUSIONE AZZURRA - Tra gli italiani Giovanni Franzoni è 18° a 3.38 e Mattia Casse 20° a 3.72, mentre esce Matteo Franzoso. Prima della gara a sorpresa si ritira invece l'austriaco Matthias Mayer, considerato tra i favoriti.

MOMENTO NO PER PARIS - La competizione di Bormio conferma il momento difficile che sta attraversando Dominik Paris, 33enne della Val d'Ultimo (Alto Adige), che pure era partito con il pettorale numero 1. Ieri Dominik si era piazzato decimo nella discesa sulla pista Stelvio di Bormio, che conosce molto bene e dove il suo peggior risultato era stato il 17° posto dell'esordio nel 2010, a 21 anni.

«PUNTO AI MONDIALI» - "Non sono al top della forma - aveva ammesso ieri l'altoatesino -. Quest'anno posso puntare sui Mondiali, cercherò di migliorare gara per gara, magari torna la fiducia. Io sono un lottatore, ma non basta per andare avanti. Contano testa e fisico. Ed essere veloci".