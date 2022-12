Regno Unito, scioperano le guardie di frontiera. Aeroporti a rischio ritardi, mobilitato l'Esercito

Ritardi e disservizi sono previsti oggi negli aeroporti britannici per quella che rappresenta la prima giornata di sciopero del personale addetto ai passaporti, che incrocerà le braccia tutti i giorni fino a Capodanno con la sola esclusione di martedì 27 dicembre. Anche se al momento, secondo quanto riferisce la Reuters, negli scali londinesi di Heathrow e Gatwick non si riportano particolari disservizi.

L'ONDATA DI SCIOPERI - Il sindacato delle guardie di frontiera, The Public and Commercial Services Union, prevede che partecipino alla serrata oltre mille lavoratori. Nel Regno Unito negli ultimi giorni si è registrata l'astensione dal lavoro di infermieri, personale delle ambulanze, dipendenti di poste e ferrovie. Gli addetti alle ambulanze torneranno a incrociare le braccia mercoledì, in quella che rappresenta la più vasta ondata di scioperi per rivendicare stipendi e condizioni di lavoro migliori.

INFLAZIONE AL +10,7% - Il sindacato ha reso noto che alle guardie di frontiera è stato offerto un aumento salariale del 2% a fronte di un'inflazione che a novembre ha registrato il +10,7%. L'agenzia governativa responsabile dei controlli di frontiera si è scusata per i disagi che i viaggiatori in arrivo sul territorio britannico subiranno e ha assicurato che farà il possibile per garantire lo svolgimento regolare dei servizi.

L'ESERCITO MOBILITATO - "Durante lo sciopero i passeggeri si preparino ad affrontare ritardi", ha detto Steve Dann, funzionario dell'agenzia. Nell'area degli arrivi di Heathrow si registrano code minime grazie al fatto che, come ha spiegato un portavoce, "il contingente militare mobilitato per sostituire le guardie di frontiera sta svolgendo un lavoro egregio".

CODE A GATWICK - Più lunghi i tempi di attesa previsti tra oggi e Capodanno a Gatwick, il secondo aeroporto più frequentato del Regno Unito. "Prevediamo alcuni disservizi, ma i voli sono regolari e ci aspettiamo che continuino a esserlo", ha dichiarato Adam Jones, responsabile delle operazioni relative ai passeggeri. Alla vigilia dello sciopero il governo aveva fatto sapere che stava addestrando militari e dipendenti pubblici per agevolare i controlli dei passaporti.

GLI EFFETTI DEI RINCARI - La serrata delle guardie di frontiera arriva in un momento particolarmente critico per la situazione sociale in Gran Bretagna. Secondo una ricerca realizzata tra il 22 novembre e il 4 dicembre, il 19% dei sudditi di Sua Maestà ha rivelato di avere consumato porzioni di cibo più piccole a causa dei rincari. Due terzi degli intervistati hanno aggiunto di usare meno gas ed elettricità per risparmiare sulla bolletta.

LE PAROLE DEL PREMIER - Il premier britannico, Rishi Sunak, ha espresso disappunto per l'ondata di scioperi: "Sono davvero triste e contrariato per i disservizi causati nella vita di così tante persone, in particolare nei giorni di Natale".

LA SERRATA IN FRANCIA - Gli scioperi non riguardano però solo il Regno Unito. Anche la Francia sta subendo analoghi disservizi durante le festività: tra oggi e domenica si fermerà il personale delle ferrovie.