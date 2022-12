Scontri in Cisgiordania, morti quattro palestinesi: uno aveva 15 anni

Le forze israeliane hanno ucciso quattro palestinesi nei territori occupati della Cisgiordania, dove da un mese si registrano frequenti tensioni.

Le autorità militari di Tel Aviv affermano che i loro soldati erano attivi questa mattina nella zona della città di Jenin, con l'intento di arrestare due uomini sospettati di essere coinvolti in “attività terroristiche”. Nel corso delle operazioni, i militari israeliani sarebbero stati “bersagliati da fuoco diretto” e avrebbero risposto al fuoco. A seguito della sparatoria, tre uomini sono rimasti a terra privi di vita. Jihad islami, fazione armata minore ritenuta vicina all'Iran e agli Hezbollah libanesi, ha rivendicato una della vittime come suo affiliato e durante il funerale il suo corpo era avvolto nella bandiera dell'organizzazione.

Secondo quanto affermato da alcuni testimoni sentiti dall'agenzia Reuters, due degli uomini uccisi erano noti in città come miliziani, mentre il terzo sarebbe stato un malcapitato passante.

La quarta vittima di oggi, un ragazzo di 15 anni, ha perso la vita nelle ore successive vicino alla città di Ramallah. L'esercito israeliano ha affermato di avere aperto il fuoco verso un gruppo che lanciava pietre e bottiglie alle auto in transito e ha smentito il racconto di un testimone, che ha detto all'agenzia britannica di aver visto cecchini israeliani sparare alle auto davanti a lui e successivamente aprire il fuoco anche contro l'ambulanza arrivata per i soccorsi. Altri tre giovani sono rimasti feriti.

La conflittualità tra israeliani e palestinesi si è acuita quest'anno, con Israele che ha intensificato i raid in Cisgiordania a seguito di una serie di attacchi nelle sue città a marzo e aprile. Secondo il ministero della Salute dell'Anp, quest'anno sono stati uccisi più di 210 palestinesi. Il conteggio include militanti e civili, nonché morti a Gaza durante un breve conflitto ad agosto. Le autorità israeliane affermano che, nello stesso lasso di tempo, 23 civili e otto membri del personale di sicurezza sono stati uccisi in attacchi palestinesi in Israele e in Cisgiordania.