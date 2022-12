Sea Eye: non seguiremo Dl Ong, la Germania ci tuteli

"Sea-Eye non seguirà alcun codice di condotta illegale o qualsiasi altra direttiva ufficiale che violi il diritto internazionale o le leggi del nostro Stato di bandiera, nel nostro caso la Germania. Rifiutiamo questo cosiddetto codice sulle Ong e temiamo che ciò possa portare a conflitti con le autorità italiane. Ci aspettiamo che il governo tedesco ci protegga".

Lo afferma la Annika Fischer, membro del consiglio di amministrazione della Sea-Eye, in merito al decreto del governo italiano sulle attività di salvataggio in mare delle ong.

"Ci aspettiamo che il governo tedesco tuteli le organizzazioni di soccorso in mare sotto bandiera tedesca dal comportamento illegale delle autorità italiane e ci sostenga con decisione in caso di conflitto. Qualsiasi ritardo nelle nostre operazioni mette in pericolo vite umane".