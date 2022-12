Segnali di reazione. Aprono positive le principali borse europee

Aprono positive le principali borse europee.

Milano e Parigi le migliori sfiorano il mezzo punto percentuale.

E' forse una prima reazione alle decisioni delle banche centrali della scorsa settimana di alzare i tassi di interesse. Decisione che ha appesantito non poco le prestazioni dei principali listini, negli Stati Uniti come in Europa.

Si attende con ottimismo però il dato sulla fiducia degli imprenditori tedeschi

Non arrivano segnali positivi invece dalle borse asiatiche. Tutte in negativo

Sui listini cinesi pesa anche l'aumento dei contagi covid che preoccupa le imprese,

Su Tokyo l'attesa di una modifica dell apolitica monetaria da parte della banca centrale nipponica

Il gas, trascinato venerdì al ribasso dalla prospettiva di un accordo europeo, a breve, sul tetto al prezzo, oggi è leggermente in risalita, siamo a 117 euro per megawattora.

Stabile lo spread tra btp e bund a 213 punti, cosi' come il rendimento del decennale

Italiano fermo al 4,27%.