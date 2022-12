Serbia: un treno merci deraglia e disperde ammoniaca, intossicazioni e incidenti

Un treno merci composto da 20 vagoni cisterna e che trasportava ammoniaca è deragliato domenica nella Serbia sud-orientale, facendo ammalare più di cinquanta di persone e chiudendo una delle principali autostrade internazionali.

"Ci sono stati 51 casi di avvelenamento. Sette persone sono state trasportate all'ospedale di Nis", la grande città più vicina, ha detto il sindaco di Pirot, Vladan Vasic, in una conferenza stampa.

Nella città di Pirot, che conta 60.000 abitanti, è stato dichiarato lo stato di emergenza. Il deragliamento del treno ha provocato “la fuoriuscita e la dispersione in atmosfera di una grande quantità di gas", ha detto in un comunicato il ministero dell'Interno, invitando i residenti della zona a non di lasciare le loro case.

A causa della scarsa visibilità causata dalla fuga di ammoniaca, diverse auto si sono schiantate sull'autostrada principale che porta in Bulgaria, in un momento di traffico intenso a causa delle vacanze di Natale. La polizia ha chiuso l'autostrada e deviato traffico verso le strade locali.

Il treno era composto da 20 vagoni cisterna che trasportavano i materiali tossici provenienti dalla vicina Bulgaria, ha riferito la compagnia di trasporto ferroviario statale Srbija Kargo, che ha affermato che il treno è deragliato “fuori dall'area urbana” e che vi erano nessuna vittima o ferito sul luogo dell'incidente. In via precauzionale è stato allestito un perimetro di sicurezza di quattro chilometri.

Le fughe di gas di ammoniaca possono essere infiammabili e causare lesioni gravi o addirittura mortali.