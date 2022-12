Si accende l'albero di Natale di Roma. Lega all'attacco: "Dopo Spelacchio arriva Fotovoltacchio"

"Dov'è finita la vera magia del Natale romano? - ha concluso il consigliere Giannini - possibile che la Capitale d'Italia non possa avere un abete degno e bello come le altre più grandi metropoli del pianeta?".

Come ogni immacolata, questo pomeriggio l'accensione del grande albero di Natale a Roma, in piazza Venezia, che quest'anno ha la novità di essere alimentato dall'energia solare, circondato alla sua base da pannelli fotovoltaici. Polemiche dal consigliere regionale della Lega: "Dopo Spelacchio arriva " Fotovoltacchio ", dice Daniele Giannini, secondo il quale l'iniziativa green del Campidoglio deturperebbe "la bellezza di piazza Venezia".

Il Natale a "impatto zero" di Roma

Nessuna replica dal Campidoglio. L'Abete del Caucaso che sarà ammirato da cittadini e turisti è alto 23 metri e proviene da Varese: sara' allestito con 100 mila lampadine e 800 sfere di colore rosso, oro e argento. Si tratta di un albero a "impatto zero", così come le illuminazioni di via del Corso, perchè alimentato con il fotovoltaico fornito da Acea.