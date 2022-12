Si segue la scia dei soldi: dal Qatar al Belgio, da Cervinia a Milano e in Grecia

Si segue la scia dei soldi. Così come insegnano anni di lotta alla malavita organizzata, anche in questo caso la lezione di Falcone è sempre valida. E così anche per l'inchiesta sul Qatargate - ovvero l'operazione che sta sconvolgendo il Parlamento europeo, con l’arresto di sei persone accusate di aver preso soldi dal Marocco e dal Qatar per favorire gli interessi di questi due Paesi nella massima istituzione elettiva europea corrompendo a suon di bustarelle europarlamentari compiacenti - si seguono gli spostamenti di denaro.

Gli inquirenti cercano di capire se un appartamento a Cervinia sia stato acquistato con i soldi del giro di mazzette. Così come si cerca di capire cosa e chi ci sia dietro un investimento fatto dalla coppia Kaili-Giorgi per costruire una villa da favola nella bellissima isola greca di Paros. Tutto ruota, comunque, intorno alla Fight impunity, la Ong dell’ex europarlamentare Antonio Panzeri che avrebbe dovuto combattere a favore dei diritti umani ma che invece aveva assunto lo scopo di migliorare l'immagine di Marocco e Qatar in tema di diritti umani grazie all'elargizione di mazzette.

La scia del denaro è arrivata a uno dei 14 vice presidenti, la greca del Pasok, Eva Kaili, poi destituita, finita in carcere dopo che nella casa che divide con il suo compagno Francesco Giorgi, descritto come il complice di Panzeri, sono stati trovati più di 750 mila euro in contanti che dovrebbero provenire da Qatar e Marocco, ma che Giorgi giura essere i suoi. Un’ipotesi di riciclaggio dovrebbe aleggiare anche su una casa acquistata ad aprile scorso a Cervinia da Niccolò Figà-Talamanca, il segretario della No peace without justice, l’altra Ong finita nell’inchiesta, arrestato e poi messo ai domiciliari dai magistrati belgi con il braccialetto elettronico. Come ha rivelato “La Verità”, si tratta di un appartamento di cinque vani su 90 metri quadrati acquistato il 29 aprile scorso per 215 mila euro dalla società belga Nakaz di cui è amministratore Figà-Talamanca. Potrebbe essere sequestrato su richiesta della Procura di Aosta nel sospetto che i fondi siano arrivati dalla Fight impunity di Panzeri oppure con un percorso diretto dal Qatar o dal Marocco.

L’altra Procura italiana interessata da Eurojust è quella di Milano che, su richiesta di Bruxelles, sta lavorando sui flussi di denaro da e per il Belgio su sette conti correnti che fanno capo alla famiglia Panzeri e a Giorgi. Anche in Grecia sono in corso indagini patrimoniali sulla Kaili e sulla sua famiglia. La magistratura punterebbe a un investimento da 300 mila euro fatto nove mesi fa da Eva Kaili e dal suo compagno Francesco Giorgi per acquistare un terreno di 36 mila metri quadrati a Paros sul quale costruire una favolosa villa con piscina. In attesa degli sviluppi delle indagini in Belgio, tutti i beni della famiglia Kaili in Grecia sono stati congelati.

Avramopoulos si tira fuori

L'ex commissario Ue, Dimitris Avramopoulos “ha ottenuto un'autorizzazione con restrizioni il 3 febbraio 2021 per poter aderire come membro dell'Ong” Fight Impunity di Antonio Panzeri, al centro dello scandalo Qatargate, e "ora stiamo verificando se durante questo suo incarico abbia rispettato le condizioni restrittive, ossia di non prendere contatti con la Commissione". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, in merito al ruolo che Avrampoulos ha avuto nella Ong di Panzeri. Erano membri onorari di Fight Impunity, tra gli altri, anche l'ex Alto rappresenatante dell'Ue per la Politica estera, Federica Mogherini (che però non ha avuto incarichi) ed Emma Bonino.

"La mia partecipazione all'organizzazione Fight Impunity è stata fin dall'inizio senza responsabilità esecutive o manageriali. Il comitato a cui ho partecipato, con personalità come Federica Mogherini, l'ex premier francese Bernard Cazeneuve e la senatrice Emma Bonino, tra gli altri, era del tutto onorario", ha dichiarato l'ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos all'agenzia di stampa greca Ana-Mpa, spiegando che "per la mia partecipazione e il compenso che l'accompagnava ho chiesto l'approvazione della Commissione europea, che mi è stata data per iscritto dalla presidente Von der Leyen".

Il compenso è stato per un anno (febbraio 2021 - febbraio 2022) di 5.000 euro al mese che, ha detto l'ex commissario, sono stati tassati in Grecia (al netto si trattò di 3.750 euro mensili). Nel dicembre 2020 il comitato etico della Commissione aveva dato il via libera alla sua partecipazione al comitato onorario dell'organizzazione.

L'ex commissario europeo ha detto che, non appena è stato informato dei fatti a Bruxelles, ha presentato immediatamente e irrevocabilmente le sue dimissioni. "Ho chiesto che il mio nome fosse rimosso dal sito web, insieme a quello delle altre personalità che partecipano al comitato" ha dichiarato Avramopoulos.