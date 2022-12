Distacchi in Val D'Aosta e Veneto: gravi 2 scialpinisti sepolti dalla neve, elisoccorso per un terzo

Emergenza valanghe nel Nord Italia.

Nel giro di poche ore tre distacchi di neve ad alta quota si sono verificati in Val D'Aosta e in Veneto.

Due scialpinisti sono rimasti feriti a seguito di una valanga nella Valgrisenche, in Valle d'Aosta. Entrambi sono stati sepolti sotto circa un metro e mezzo di neve. Uno è in gravi condizioni ed è già stato portato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta. E' stato individuato grazie a una unità cinofila. L'altro, ferito meno gravemente, è stato trovato con l'apparecchio Artva, utilizzato proprio per la ricerca di dispersi sotto le valanghe. Anche lui, una volta estratto, sarà portato in ospedale ad Aosta.

Il distacco è avvenuto nella zona dell'Arp Vieille, intorno alle ore 11.40. Sul posto tecnici del Soccorso alpino Valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza.

Un'altra valanga è caduta attore alle 11.50, alla Pointe di Drone, nella Valle del Gran San Bernardo. I soccorritori - sono intervenuti anche quelli svizzeri - hanno trovato due scialpinisti spaventati ma in buone condizioni: nessuno era rimasto sepolto.

Sempre in Val D'Aosta un freerider, coinvolto nel distacco di una slavina in zona Canale Tassotti (da Punta Helbronner), a quota 3.000 metri, nel massiccio del Monte Bianco, è stato elitrasportato in pronto soccorso all'ospedale. Le sue condizioni sono in fase di diagnosi. Era con un altro sciatore che invece non ha avuto bisogno di cure.