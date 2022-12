Slovenia: Apicoltura entra nel Patrimonio Unesco

La lunga tradizione dell'apicoltura in Slovenia è entrata a far parte del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'Unesco, una decisione presa dal Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, nel corso della sua sessione a Rabat in Marocco.

La candidatura, intitolata "L'apicoltura in Slovenia, uno stile di vita", è stata coordinata dal ministero della Cultura. Il ministero ha affermato in un comunicato riportato dall'Agenzia STA che l'apicoltura è fortemente radicata nel Paese e che negli ultimi anni si sta sviluppando anche negli ambienti urbani, così come i settori collegati dell'apiterapia e dell'apiturismo.

Quando a inizio novembre l'organo di valutazione del Comitato intergovernativo dell'Unesco ha fornito il suo primo cenno di approvazione per la candidatura, ha affermato di aver rilevato i legami tra patrimonio immateriale e sostenibilità ambientale. Il settore rappresenta uno stile di vita per quasi 12.000 sloveni e le loro famiglie.