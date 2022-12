Soccer revolution: ora anche gli Usa giocano a football

di Massimo Lopes Pegna

Per spiegare la crescita del soccer negli Stati Uniti - anche se oggi gli Usa perderanno con l’Olanda negli ottavi di finale - bisogna riavvolgere il nastro di oltre trent’anni. Non c’è un momento preciso, piuttosto un periodo storico che si colloca a cavallo degli Anni 80 e 90 e un riferimento a una figura un po’ romantica: la ‘soccer mom’.

La mamma, anzi le ‘mamme del calcio’ che in quegli anni sacrificavano le ore di ufficio per riempire le auto familiari e trasportare figli e figlie al campo di gioco. Non più solo football (quello americano), basket e baseball dunque - ché se non sei alto e grosso non puoi neppure sognare di diventare un giorno un campioncino -, ma il soccer, appunto. Lo sport di squadra, denigrato in differenti ere come roba per emigranti o per “sissy” (signorine, ma con accezione poco elegante), veniva ora apprezzato da un esercito di genitori, bianchi e borghesi, della grande provincia americana: nuova via di accesso alle borse di studio per le università. Improvvisamente, negli spot in tv di detersivi e cerotti il bambino si sporcava la maglietta e si sbucciava il ginocchio giocando con il pallone di cuoio non più con quello ovale o a spicchi. Il primo e inequivocabile segnale del cambiamento.

Fondamentale fu la qualificazione nel 1990 al primo Mondiale dopo un’assenza di 40 anni. E l’idea della Fifa, che già pensava ai dollari di quel gigantesco bacino di utenza da 300 milioni di clienti ancora inesplorato, di assegnare agli Usa due anni prima la Coppa del Mondo del 1994. Da lì è stata un’escalation: cinque qualificazioni consecutive, con l’apoteosi dei quarti di finale nel 2002 sconfitti ingiustamente dalla Germania per 1-0.

Dopo il tonfo della mancata partecipazione a Russia 2018, in Qatar, con la seconda squadra più giovane del torneo, gli Usa stanno raccogliendo considerazione e complimenti. E per il match contro l’Inghilterra, una platea record di fronte alla tv di 19,9 milioni di spettatori. Non lo vinceranno questo Mondiale, ma la crescita sta sotto gli occhi di tutti. La spiegazione migliore a quanto sta accadendo l’ha sintetizzata con una sola frase il c.t. dell’Iran, Carlos Queiroz, alla vigilia del match contro gli Usa: “Gli Stati Uniti non giocano più a soccer, ma a football”.

Ma cosa significa?

Significa che i calciatori Yankee che fanno parte della Nazionale di oggi ormai occupano ruoli di rilievo nei campionati europei. Sono stati promossi. Non devono più fare solo gavetta nella Major League Soccer. Attenzione, però, non è un insulto alla Lega pro’ americana, perché la Mls ha dato il primo calcio a un pallone nel 1996, cioè appena 26 anni fa: una neonata in confronto ai nostri campionati centenari e grondanti di storia (Premier, Liga, Serie A, Bundes, Ligue 1…).

Anzi. La Mls è stata determinante nel dare spazio ai giovani che si formavano nei college, il grande serbatoio sportivo degli Usa. Inoltre, partita fra mille difficoltà e diffidenze, con il tempo ha fatto molto di più: ha creato le Academy. Canteras affiliate ai vari team della Lega per coltivare nuovi talenti sul modello europeo. È così che ha addestrato la sua miglior gioventù, per poi spedirla al di là dell’Atlantico. Per capirci, Christian Pulisic è uno di quei ragazzi che hanno fatto la valigia a 16 anni. Così come Giò Reyna o Tim Weah. Tutti andati a farsi le ossa per diventare i nuovi poster delle generazioni a seguire.

Come in tutte le cose contava il timing. Quando il trasloco in Germania lo tentò Landon Donovan una manciata di anni prima di Pulisic, l’esperimento fallì. Donovan era allora (inizio Anni 2000) il più forte calciatore americano, ma non riuscì a superare le difficoltà di uscire dalla ‘confort zone’: era il migliore nella Mls, a casa sua, ma solo uno dei tanti in Germania.

L’uomo che ha determinato questo progresso è stato Jurgen Klinsmann. Quando nel 2011 fu chiamato a ricoprire il ruolo di c.t. della nazionale Stelle e Strisce e a dare la spallata al soccer, lui che era tedesco ma americano di adozione perché aveva una moglie californiana e viveva su quelle spiagge, possedeva la giusta sensibilità per capire che era arrivato il momento di alzare l’asticella. Quando lo intervistai alla vigilia del Mondiale 2014, mi disse che l’unico modo che avevano i suoi calcatori per progredire era andare a imparare dai maestri. Cioè noi, intesi come europei. Mi disse che uno come Michael Bradley non poteva accontentarsi di restare nel Chievo – con tutto il rispetto – ma doveva migliorare. Significava andare nella Roma, per poi cercare di giocare la Champions e così via. Solo con esperienze di alto livello il movimento avrebbe potuto crescere.

Il movimento è cresciuto. Come ha sintetizzato perfettamente Queiroz, che nel 1996 aveva allenato i New York MetroStars di Roberto Donadoni e aveva ottenuto poi un ruolo di consulente della federcalcio Yankee: “Football, non più soccer”.

Ed eccoci a Qatar 2022. Gli Usa sono ancora imbattuti, come soltanto altre tre invitate al ballo delle ‘Sweet Sixteen’. Hanno pareggiato 1-1 contro il Galles una partita che potevano vincere; fermato sullo 0-0 gli inglesi non sfruttando un paio di occasioni favorevoli; e battuto l’Iran 1-0. Ora c’è l’Olanda: match duro ma non impossibile.

Fra gli undici che sono scesi in campo contro l’Iran sei giocano in Premier, due in Serie A, uno nella Ligue 1, uno nella Liga e uno in Scozia. Ecco la crescita! E la Mls, a parte qualche caso, non è più una Lega per vecchi pensionati: ora accudisce piccoli campioni in erba e li aiuta a sbarcare nel Vecchio Mondo. Oggi Tyler Adams a soli 23 anni è il capitano di questa ciurma di giovani corsari: gioca nel Leeds ed è un prelibato bocconcino da inserire in fretta nel menù stellato dei grandi club. Così come Pulisic che è già al Chelsea. O Sergino Dest che da riserva del Milan potrebbe presto ipotecare la fascia destra dei rossoneri. O Weah e Reyna, che dal Lille e dal Dortmund potrebbero spiccare il volo verso società più blasonate.

Questa è la crescita che profetizzava Klinsmann.

Questa è la rivoluzione che in poco più di un quarto di secolo ha plasmato una nuova generazione: dalle esibizioni su palcoscenici di provincia a quelle sulla Broadway d’Europa.