Sofia Goggia apre la Coppa del mondo con una nuova vittoria in discesa libera

Prima gara della stagione e prima vittoria per Sofia Goggia che ha vinto la discesa libera di Lake Louise, in Canada, prova valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022/2023. La bergamasca, partita con il pettorale numero nove, ha concluso la sua gara con il tempo di 1'47"81 lasciandosi alle spalle la svizzera Corinne Suter. Un testa a testa spettacolare quello tra le ultime due campionesse olimpiche della specialità che si è concluso sul filo di lana con un ritardo di 4 centesimi per l'elvetica.

Ha completato il podio l'austriaca Cornelia Huetter che ha chiuso la sua prova con un ritardo di 6 centesimi dalla vincitrice di giornata. Per Goggia, 30 anni, si è trattato della 18esima vittoria (13 discese e 5 superG) in carriera (113esima vittoria per lo sci azzurro nella Coppa del Mondo femminile) e sulla "sua" Men's Olympic Downhill, così si chiama la pista di Lake Louise, è arrivato il quarto successo di fila dopo le due discese libere e il super G della passata stagione.

L'altra austriaca Mirjam Puchner ha chiuso al quarto posto a 35 centesimi, mentre gli spauracchi Ilka Stuhec e Nina Ortlieb, che tanto bene avevano fatto nelle prove cronometrate dei giorni precedenti, si sono piazzate a seguire: la slovena, che su questo tracciato aveva vinto due volte nel 2016 (una volta proprio davanti a Goggia), ha accusato un ritardo di 42 centesimi, mentre la figlia d'arte austriaca è finita ancor più lontana a 95 centesimi.

In una giornata freddissima, con temperatura che ha toccato i -28°C, Goggia è andata in crescendo, vincendo la gara sulle parti tecniche ma raggiungendo anche la più alta velocità di punta con 1.41,1 km/h. Ottima gara anche per Elena Curtoni che è stata l'altra azzurra a entrare nelle dieci, ottava, con il tempo di 1'48"85. Prova nel complesso decisamente positiva per lo sci alpino azzurro che ha visto andare a punti anche Nicol Delago 12esima, Marta Bassino 21esima, Laura Pirovano, al rientro alle gare dopo 642 giorni, 23esima e Nadia Delago 27esima.

Uniche italiane a non entrare nelle trenta sono state stata Karoline Pichler e Roberta Melesi che hanno concluso la loro prova rispettivamente al 34esimo e al 35esimo posto. Domani si replica con un'altra discesa libera sulla stessa pista a partire dalle 20.30 ora italiana.