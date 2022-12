Niente podio per Sofia Goggia, il supergigante va alla svizzera Suter, davanti a Huetter e Mowinckel

Niente podio per Sofia Goggia nel supergigante di Coppa del mondo a Lake Louise, in Canada. Dopo la doppietta in discesa libera, l'azzurra sulla pista Men's Olympic della località dell'Alberta è arrivata quinta. All’inizio, una partenza non così veloce; nel tratto centrale Goggia ha commesso due gravi errori di linea.

Da parte sua, la sciatrice bergamasca ha analizzato il risultato finale, ridimensionando la delusione del suo quinto posto: “Per la sciata che ho messo in pista, il risultato è buono. Ho sciato proprio male nella prima parte dove ho sofferto, avevo bassa velocità e poca curva, lì mi sono persa un po’ in giro. Devo dire che quando le velocità sono alte e c’è da lasciare andare gli sci sono a posto, però non sono riuscita a interpretare bene la prima parte. Era da Cortina che non facevo supergigante, un piazzamento del genere ci può stare”.

Il primo Super G stagionale è stato vinto alla fine dalla svizzera Corinne Suter davanti all'austriaca Cornelia Huetter. Terza la norvegese Ragnhild Mowinckel. Tra le azzurre, sesta Elena Curtoni e nona Laura Pirovano, al rientro da un infortunio. Più staccate, Marta Bassino 15ma e Federica Brignone 26ma. Fuori Roberta Melesi.