Soldato russo condannato per l'omicidio di 8 commilitoni chiede di arruolarsi nel gruppo Wagner

Ramil Shamsutdinov è un ex militare di leva russo, vittima di nonnismo: nel 2019 ha sparato uccidendo 8 commilitoni e ora sta scontando una pena di 24 anni di reclusione.

Dopo la condanna ha presentato una domanda di arruolamento nella compagnia Wagner per combattere nel Donbass. Inizialmente la domanda è stata accolta, ma poi è stata sospesa.

Durante la prima visita nella colonia penale a regime duro, la domanda del condannato è stata accolta ma, nel corso della seconda visita il reclutatore, già a conoscenza del dossier di Shamsutdinov, gli ha detto che “per ora non c’era bisogno di lui” in prima linea. Va notato però che alcuni detenuti, presumibilmente condannati per lunghi periodi di reclusione per reati gravi, sono stati arruolati e inviati nel Donbass.