Toronto, sparatoria in un condominio: cinque i morti

Cinque morti e un ferito. È questo il bilancio della sparatoria avvenuta nella serata di ieri in un condominio della periferia nord di Toronto.

"Una scena spaventosa”: così gli agenti che sono arrivati sul posto hanno descritto il luogo del massacro. Le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il killer solo uccidendolo dopo un conflitto a fuoco.

Tutte le vittime occupavano diversi appartamenti dello stabile di Vaughan, alle porte della città canadese, e pare che non ci fossero legami tra loro. Non è ancora certo, invece, se l'assalitore fosse un loro vicino.

La persona rimasta ferita al momento è ricoverata in ospedale e non si trova in pericolo di vita.