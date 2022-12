Spari al pub la notte di Natale, muore una donna a Liverpool

Notte di Natale insanguinata vicino a Liverpool, in Inghilterra. Una donna è morta dopo essere rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un pub di Wallasey. Ferite gravemente altre tre persone. A sparare, secondo le prime ricostruzioni, un uomo poi fuggito a bordo di un'auto di colore scuro.



La polizia del Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'1 di notte. Tre uomini e una donna sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale con ferite da arma da fuoco. Lei è morta poco dopo il ricovero.

La sparatoria è avvenuta in una zona di movida dei giovani. E ora è caccia all'uomo.

La polizia del Merseyside ha invitato eventuali testimoni a farsi avanti. "Questa indagine è nelle primissime fasi e comprendiamo che si tratta di un incidente davvero scioccante e devastante accaduto nella notte di Natale", ha detto un responsabile. "Abbiamo un certo numero di agenti al villaggio di Wallasey che stanno conducendo indagini approfondite per capire esattamente cosa è successo e agire immediatamente. "Una donna ha tragicamente perso la vita mentre diverse persone sono ricoverate in ospedale e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia della vittima".