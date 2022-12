Stati Uniti: la prima uscita pubblica del marito di Nancy Pelosi dopo l'attacco di fine ottobre

La serata dei Premi Kennedy a Washington è stata l'occasione per la prima uscita pubblica del marito di Nancy Pelosi dopo l'attacco subito in casa alla fine di ottobre.

Paul Pelosi ha partecipato insieme alla speaker della Camera americana all'evento annuale al Kennedy Center di Washington per la premiazione delle star che hanno influenzatola cultura Usa. Fra i premiati di quest'anno George Clooney e gli U2. All'evento ha partecipato anche il presidente Joe Biden, che poco prima aveva ricevuto alla Casa Bianca i premiati. "Grazie per averci mostrato il potere dell'arte e di 'We the people", ha detto Biden riferendosi alle prime parole della Costituzione americana.

Su Twitter il Kennedy Center ha pubblicato la foto del baciamano di Bono a Nancy Pelosi e dietro, sorridente, il marito Paul che assiste alla scena.