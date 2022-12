Stati Uniti paralizzati dal gelo, finora 12 vittime. Un milione e mezzo di persone senza elettricità

Sono oltre 240 milioni gli americani (il 70%) interessati dalla bufera artica. Un milione e mezzo di persone sono rimaste senza elettricità, in particolare in Nord e Sud Carolina, Connecticut e Texas.

Forti i disagi per il traffico aereo, ferroviario e automobilistico. Diversi Stati, tra cui quelli di New York, Oklahoma, Kentucky, Georgia e Nord Carolina, hanno dichiarato lo stato d'emergenza.

Su questo fronte, più di 5.700 voli sono stati cancellati venerdì, secondo il sito di monitoraggio FlightAware. La tempesta che è arrivata all'inizio della settimana ha abbattuto le linee elettriche. Nel bilancio dei danni, incidenti mortali e caos per i viaggiatori durante le vacanze con cancellazioni di massa di voli. Un fenomeno senza precedenti nella sua portata che si estende dai Grandi Laghi, vicino al Canada, al Rio Grande lungo il confine con il Messico.

Conseguenze purtroppo prevedibili con le temperatura che superano i - 50 gradi.