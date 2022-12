Steven Tyler, il frontman degli Aerosmith, accusato di aver abusato di una minorenne negli anni 70

Una donna 65enne, Julia Misley, ha fatto causa al frontman degli Aerosmith Steven Tyler per abusi sessuali negli anni Settanta, nel periodo in cui lei era minorenne. La causa è stata intentata ai sensi di una legge della California del 2019 che concede alle vittime adulte di violenza sessuale da minorenni una finestra di tre anni per intentare causa per casi vecchi di decenni.

Misley, precedentemente nota come Julia Holcomb, ha dichiarato di voler cogliere "una nuova opportunità per intraprendere un'azione legale contro quelli che hanno abusato di me in gioventù". Anche se la causa non menziona Tyler, Misley lo ha identificato per nome nella dichiarazione, rilasciata tramite lo studio legale Jeff Anderson & Associates.

La donna ha raccontato le sue esperienze con il cantante in precedenti interviste. Lo stesso Tyler ha parlato di una relazione con un'adolescente in due libri, pubblicati nel 2011 e nel 1997.