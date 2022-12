Stoccarda, per la morte di Christian Zoda e Sandra Quarta arrestato lo zio della ragazza

Per il delitto è stato arrestato Michele Quarta, 52 anni, accusato anche dell'omicidio della nipote Sandra Quarta, 20 anni; la giovane è stata trovata cadavere nel giardino dell'uomo, a farla ritrovare è stato proprio lo zio. La polizia tedesca sta indagando per risalire al movente dei due delitti; al momento l'arrestato si è chiuso in un silenzio totale. Abitavano tutti e tre ad Albstadt, cittadina di 45mila abitanti a circa 100 km a sud di Stoccarda.

Gli investigatori continuano a interrogare parenti e amici delle vittime.

"Una bella persona ci ha lasciato, quindi stiamo raccogliendo donazioni per il funerale di Sandra Q. in una triste occasione. Siamo grati per ogni donazione". E' il testo del messaggio sulla raccolta fondi, organizzata da un amico Kaan Kayhan, sulla piattaforma gofundme.com per la famiglia della giovane di Novoli. In 24 ore sono stati raccolti oltre 8 mila euro, più di 320 i donatori.

Christian e Sandra erano amici e prima del ritrovamento del cadavere della ragazza, il giovane aveva lanciato un appello su Fb denunciandone la scomparsa. Ancora oscuro il movente del duplice omicidio.

La ricostruzione

La storia ha inizio domenica scorsa. Sandra non si presenta al lavoro e nessuno sa dove sia. Christian scrive un post su Facebook: “Sandra è scomparsa lasciando a casa borsa, scarpe, giacca, occhiali, e cellulare. Aiutatemi a trovarla”. Nel piccolo comune tedesco partono subito le ricerche anche con unità cinofile ed elicotteri, ma di Sandra non c’è traccia. I giorni passano e si arriva a mercoledì 21. Christian esce dalla pizzeria del padre, dove lavora assieme alle due sorelle, Valeria e Noemi. Fuori dal locale un uomo gli si avvicina, e tirata fuori una pistola gli spara alle spalle. Christian cade e l’assassino gli scarica il caricatore addosso. Poi fugge. Christian viene portato in ospedale, ma per lui non c’è nulla da fare, e poche ore dopo muore.

Partono le indagini, e i testimoni della scena, avvenuta in pieno centro, non mancano. Tutti gli indizi portano a Michele Quarta, lo zio di Sandra 52enne, anche lui emigrato in Germania per raggiungere il fratello, il padre di Sandra. L’uomo viene arrestato. Quando la polizia lo raggiunge, si trova in casa, un appartamento in un palazzo dove viveva anche la nipote, a 300 metri dal luogo del delitto. Con sé ha ancora la pistola. Non proferisce parola, se non per dire che il corpo di Sandra è seppellito in giardino, dove la polizia lo trova sotto pochi metri di terra. L’autopsia conferma che anche lei è stata uccisa a colpi di arma da fuoco.

La madre di Christian si interroga su Michele Quarta: «Mio figlio non me lo aveva mai nominato», dichiara. «Non riesco a spiegarmi cosa sia accaduto, ma voglio la verità», aggiunge.

Le reazioni

"Stiamo partendo noi, i cugini, gli zii e la madre di Christian per stare vicino a mio zio e alle mie cugine che sono stravolti per la morte di Christian. Mio zio e le mie cugine Valeria e Noemi al momento non vogliono parlare sono distrutti". Lo afferma Lizzy Cannarozzo cugina di Christian Zoda, il giovane la cui famiglia è originaria di Messina.

"Condanniamo qualsiasi gesto di violenza e auspichiamo che sia fatta giustizia e che il colpevole di questo terribile fatto di sangue paghi per quanto ha fatto". Lo ha detto il sindaco di Messina, Federico Basile, sul duplice omicidio scoperto ad Albstadt in Germania. "Una notizia che ci ha lasciati senza parole quella accaduta al giovane messinese - ha detto ancora il sindaco di Messina – che è stato ucciso brutalmente in Germania. Come concittadino e come sindaco con tutta l'amministrazione esprimiamo il nostro cordoglio per quanto avvenuto e le nostre sentite condoglianze alla famiglia Zoda. Questo episodio ci ha molto colpito anche perché riguarda un giovane che con grande sacrifico era andato all'estero con la famiglia a cercare un lavoro ed ha trovato purtroppo la morte".