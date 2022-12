Stop della prefettura all'affidamento dei Centri di accoglienza alle coop della famiglia Soumahoro

La prefettura di Latina "ha predisposto l'annullamento" dell'affidamento dei "Centri di accoglienza straordinaria (Cas) alla Aid e alla Karibu", il Consorzio e la Cooperativa che fanno riferimento ad alcuni familiari del deputato Abubakar Soumahoro, "e contestualmente ha affidato ad altri soggetti la gestione dei Centri". Lo rende noto la Uiltucs di Latina sottolineando che "l'intervento interessa solo l'appalto gestito dalla Prefettura. Sono 13 - aggiunge il sindacato - i centri sul territorio cessati e riaffidati dall'Ufficio Territoriale del Governo".

La cooperativa Karibu, nei giorni scorsi, era già stata messa in liquidazione. "Gli ispettori hanno trovato i locali chiusi al primo tentativo di accesso, a seguito di diffida hanno avuto finalmente accesso e hanno acquisito la documentazione rilevante della cooperativa" aveva riferito il 30 novembre il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, nel corso del Question time alla Camera. "Si è conclusa ieri l'istruttoria con la proposta di messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento. Mi appresto dunque a nominare i commissari liquidatori".

Per quanto riguarda la cooperativa Aid, gli ispettori del ministero "hanno riscontrato irregolarità non sanabili" e ne hanno "proposto lo scioglimento", ha aggiunto Urso sempre nel corso del Question time.

Si vanno sempre più delineando dunque le posizioni dei protagonisti della vicenda. Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, non si è "arricchita con la cooperativa", né ha avuto "agevolazioni rispetto ad altri dipendenti". Ma anzi, "non ha preso lo stipendio per mesi". Parola del suo avvocato, Lorenzo Borrè, che è sceso in campo oggi "per difendere la reputazione della signora dagli attacchi diffamatori mossi da alcuni settori della stampa".

Murekatete non è indagata dalla procura di Latina, che sta per chiudere il cerchio sul caso delle coop Karibu e Consorzio Aid: unica iscritta al momento è sua madre, Marie Terese Mukamitsindo (dunque suocera del parlamentare ex sindacalista dei braccianti) per truffa aggravata, false fatturazioni e malversazioni di erogazioni pubbliche. La figlia in passato ha rivestito incarichi societari ma, spiega ancora l'avvocato, "non mi risulta che la signora Murekatete sia stata convocata dai magistrati".