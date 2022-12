Studenti universitari e Onlus anti-spreco alimentare insieme per donare ai poveri il cibo che avanza

In Italia, secondo i dati Istat 2022, 5,6 milioni di individui sono poveri assoluti e il 25,4% della popolazione è a rischio povertà. Dati allarmanti, soprattutto se messi a confronto con quelli, in costante aumento, sullo spreco alimentare, in particolare durante le feste natalizie.

Natale, il periodo in cui si spreca di più

Il Natale è il periodo dell’anno in cui lo spreco di cibo aumenta in maniera esponenziale. Il cenone della vigilia, poi il pranzo del giorno dopo e quello di capodanno. Per quest’anno le previsioni ci dicono che, nel periodo delle feste, si getteranno oltre 500mila tonnellate di cibo, corrispondenti a più di 80 euro per nucleo familiare. Si calcola che circa il 5% dei cibi che compriamo nel periodo natalizio non verrà consumato e finirà nel cassonetto.

L’iniziativa anti-spreco che aiuta le persone in difficoltà

È in questo quadro di diffusa indigenza e sprechi, aggravato dall'aumento delle disuguaglianze sociali, che assume particolare valore l’iniziativa anti-spreco nata, in vista del prossimo Natale, dalla collaborazione tra gli studenti e docenti dell'università LUMSA e la ‘Equoevento Onlus’, organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di recupero e donazione delle eccedenze alimentari agli enti caritatevoli.

L’impegno è semplice: recuperare gli alimenti in eccesso che si producono in occasione degli incontri organizzati dall’Ateneo e da eventuali enti esterni e consegnarli a chi ne ha bisogno.

Nel caso specifico della partnership tra LUMSA ed Equoevento il cibo recuperato verrà consegnato alla mensa dell'Associazione Vo.Re.Co (Volontari Regina Coeli) che opera all’interno del Carcere Giudiziario di Roma “Regina Coeli” e all’esterno cura l’accoglienza e l’aiuto a persone in difficoltà.