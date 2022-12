Subiaco intitola l'aula di Musica al professore scomparso

L' istituto comprensivo di Subiaco intitola l'aula di Musica al professor Luca Verzulli, scomparso due anni fa. L'evento, organizzato per il 16 dicembre alle ore 10.00 presso l'istituto dove Verzulli insegnava e aveva fondato l'Orchestra Scolastica, prevede l'intervento del vescovo di Tivoli, monsignor Mauro Parmegiani, il taglio del nastro, lo svelamento della targa e momenti di ricordi e di musica, quella irlandese, tanto amata dal professore e suonata dal gruppo "The Shiere".

Luca Verzulli, flautista rilevante sul panorama musicale italiano per lo studio e l'insegnamento dello strumento nelle sue diverse declinazioni, era nato a Roma, ma aveva scelto di vivere a Riofreddo, borgo che lo ricorda con affetto e commozione.

Completati gli studi presso il Conservatorio di Frosinone sotto la guida di Carlo Tamponi, Luca Verzulli si era poi diplomato in flauto traverso barocco con Claudio Rufa, specializzandosi anche in flauto traverso rinascimentale e approfondendo lo studio del flauto a chiavi dell’Ottocento e della musica tradizionale irlandese. Concertista in Italia e all'estero, Luca aveva effettuato registrazioni per la Radio Vaticana e l’etichetta Stradivarius.