Detenuto suicida in carcere, gli mancavano sei mesi alla libertà

Alla libertà mancavano solo sei mesi.

Non sono bastati per il detenuto che si è tolto la vita questa mattina, impiccandosi all’interno di una cella del carcere di Rebibbia a Roma.

L'uomo, un trentenne di origine bengalese, aveva subito una condanna inferiore ai due anni per concorso in una rapina. Il primo grado di giudizio lo aveva lasciato fuori dal carcere, dove è stato poi tradotto per scontare il residuo di pena di un anno a seguito della sentenza di appello della scorsa estate. Sarebbe dovuto uscire il prossimo luglio 2023.

In un anno che sta volgendo al termine, la morte dell’uomo si aggiunge alle altre 81 che si sono consumate all’interno delle case circondariali italiane nel solo 2022.

E' di una settimana fa la notizia del suicidio di un detenuto, anche lui 30 anni, nel carcere di Poggioreale a Napoli dallo scorso gennaio e padre di due gemelli di 7 mesi.