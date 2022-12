Svastiche e simboli neofascisti: vandalizzata la panchina in ricordo di David Sassoli nella capitale

I simboli nazifascisti sono disegnati sulla targa commemorativa e sulla bandiera dell'Unione Europea proprio nel momento in cui l'Europa subisce un attacco come quello del Qatar Gate.

Deturpata con una svastica, e altri simboli nazifascisti. La panchina in ricordo dell'ex presidente del Parlamento Europeo David Sassoli in Largo Marchiafava, nel Municipio II a Roma è stata vandalizzata la notte scorsa.

"Avevamo promosso l'installazione della panchina lo scorso ottobre -sottolineano i consiglieri- facendo approvare un apposito atto in Consiglio Municipale: un omaggio del nostro territorio ai valori che Sassoli ha rappresentato, con la sua attività politica, e continua a rappresentare ancora oggi. Abbiamo ripulito velocemente la panchina e non esiteremo a farlo altre volte, se sarà necessario. Purtroppo constatiamo che proprio in quella zona manca l'illuminazione ormai da un mese e che le foglie cadute non vengono raccolte con la frequenza che servirebbe per mantenere puliti gli spazi. Bisogna quindi lavorare per ripristinare quanto prima il decoro dell'intera area, primo deterrente contro mala movida e illegalità", concludono gli esponenti di Italia Viva.