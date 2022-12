Tajani: inaccettabile la situazione in Iran, massima fermezza

il ministro degli affari Esteri ha commentato la situazione in Iran: "In Iran, una ragazza di 14 anni, quasi una bambina, è stata violentata ed è morta per le violenze subite. È una cosa inaccettabile: appena si sarà insediato il nuovo ambasciatore iraniano lo convocherò". Antonio Tajani, in un'intervista rilasciata all'Ansa a margine della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici alla Farnesina, fa riferimento al giro di vite sanguinoso e brutale che è iniziato con le proteste per la morte di Mahsa Amini fino ad arrivare l'ultima vittima, Masoomeh, studentessa di 14 anni deceduta in ospedale con gravi lesioni vaginali.

"Ma accanto alla pressione sui diritti dobbiamo tenere aperta la porta del negoziato per quel che riguarda il nucleare perché ci potrebbero essere conseguenze negative - ha aggiunto il ministro -. Linea durissima sulla difesa dei diritti ma spiraglio sul nucleare. Siamo, interessati alla stabilità dell'area”.