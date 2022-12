Taranto, sbarco per 87 migranti. Sono per metà minorenni non accompagnati

Sono sbarcati a Taranto gli 87 migranti salvati dalla Rise Above. La metà è rappresentata da minorenni non accompagnati.

La nave, della Ong tedesca Mission Lifeline, li aveva recuperati in mezzo al Mar Mediterrano, dove si trovavano alla deriva a bordo di un barchino sovraccarico.

Donne, uomini e ragazzini sono stati trovati in stato di disidratazione e sofferenti dopo giorni di navigazione. Dopo le prime cure, si è attivata per loro la macchina dell'accoglienza e sono stati portati all'hotspot locale per essere poi indirizzati verso altre destinazioni. Per un uomo e una donna sono stati necessari il trasferimento medico a causa delle loro condizioni.

Lo scalo pugliese è stato assegnato come porto sicuro dopo che, inizialmente, era stato indicato quello di Roccella Jonica, in Calabria. "Siamo ora in viaggio per Augusta, dove consegneremo la nostra nave al cantiere", ha affermato la Ong.