Tempesta artica in Usa: sarà Natale in stato di emergenza in dodici Stati, previsti -57 gradi

Piu' di duecento milioni di americani sotto la morsa della tempesta polare, un milione senza energia elettrica, il tutto alla vigilia del Natale quando si calcola che 110 milioni di persone si mettano in viaggio per raggiungere i propri cari durante le festività.

Stato d'emergenza in dodici Stati, da New York al Kentucky, guardia nazionale schierata, 3.400 voli cancellati soltanto oggi, avvisi a non uscire inviati sui cellulari di milioni di persone. I media stanno chiamando la tempesta in molti modi, da "snowageddon" a "snowapocalypse" a "bomb cyclone". A New York la temperatura dovrebbe scendere nelle prossime ore a -6. In Wyoming, nelle scorse ore, la temperatura è passata da 3 a -16 nel giro di mezz'ora, in alcune zone di montagna dovrebbe toccare i -57, ma ci sono anche i -30 nella notte di Chicago, i -11 a Dallas, Texas, nel sud del Paese.

Anche il presidente Joe Biden ha invitato la popolazione a restare a casa, se possibile. Purtroppo la tempesta polare sta facendo saltare i sistemi elettrici e, secondo il sito poweroutage.us, più di un milione di utenti è rimasto senza corrente dalle 8 di mattina. Il North Carolina è il più colpito, con 147 mila utenze fuori gioco, 115 mila in Georgia, 70 mila in Connecticut e Texas, altre migliaia in Massachusetts, New Hampshire e New York. Questo significa che intere famiglie sono rimaste senza energia, acqua e riscaldamento.

L' aeroporto di Seattle, nello Stato di Washington, ha chiuso le piste a causa del ghiaccio. A Memphis e Indianapolis il corriere FeDex ha interrotto per ore il servizio di consegne perché gli stabilimenti sono in tilt.

Migliaia di turisti in attesa di tornare a casa rischiano di restare a terra e di passare in aeroporto il Natale. Le previsioni indicano che la situazione resterà d'emergenza per tutte le vacanze, almeno fino al primo gennaio.